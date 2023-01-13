"Эту наглую морду зовут Веня": пес Патрон показал нового домашнего обитателя, устроившегося на его лежанке

Пес Патрон показал подписчикам в Instagram фото своей домашней лежанки, на которой отдыхал кот.

"Люди добрые, что это делается! Узнали лежанку? Да, это моя лежанка. Это мой линолеум с авторскими пометками от зубов. Это мои игрушки! Это моя батарея! А лежит там кто? Правильно, не я. И даже не грязный Том", – сообщил Патрон фолловерам.

Фото: Instagram пса Патрона

Оказалось, что, пока пес-сапер был в командировке, с их дачи в квартиру привезли кота Вениамина, устроившегося на спальное место Патрона. Псу это не очень понравилось, и он пожаловался об этом своим подписчикам.

"Эту наглую морду зовут Веня (Вениамин). И это наш сельский кот. Он живет у нас на даче, и на все наши уговоры перебраться с нами в город — он говорил: "Я что, не вижу, какие вы замучены из того города приезжаете? Я пас, мне и здесь хорошо".

За Веной смотрят соседи, но пока я покинул (ненадолго, хочу заметить!) дом – Веня здесь как здесь!

Говорит жена Михаила мне: "Ну Патрончику, у него больные глазки, ему надо укольчики делать, глаза капать". Да я же не против, я дружу с Веной с детства. Я очень рад, что он получит лечение, заботу. Но почему же ему не дать лежанку Тома? Тот как раз поехал к бабушке! Кошачьи лежанки — котам, а Патрона — Патрону! Ну, все же логично.

Ой, пойду накапаю себе дождевой воды 20 капель, потому что что-то чисто разволновалось. Просто то огромный сосед хочет захватить твою страну, то огромный котяра хочет отжать твою лежанку.

Все, я пожаловался. Надеюсь, жена Михаила прочтет это, и будет следить за моими вещами. Я же ее бдю всегда, чтобы никто не украл", — рассказал Патрон.

Напомним, вышла первая серия приключенческого мультсериала "Пес Патрон", которую можно посмотреть на YouTube-канале собаки-сапера.

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