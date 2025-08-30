Эту тиару носила ее бабушка: что известно о главном свадебном украшении принцессы Лихтенштейна

Мария Каролина Лихтенштейнская и ее муж Леопольдо Мадуро Фоллмера / © Getty Images

30 августа в Лихтенштейне состоялась роскошная и красивая свадьба 28-летней принцессы Марии Каролины и ее возлюбленного 34-летнего Леопольдо Мадуро Фоллмера.

Мария Каролина Лихтенштейнская / © Getty Images

Церемония прошла в соборе Святого Флорина в Вадуце. Невеста появилась в свой важный день в бриллиантовой тиаре в виде бахромы, которая выполнена в популярном дизайне, который встречается во многих королевских коллекциях, в частности тиару похожего дизайна в день своей свадьбы носила королева Елизавета II. Тиара, которую надела Мария Каролина носит название Габсбургская бахрома.

Мария Каролина Лихтенштейнская / © Getty Images

Габсбургская бахрома была изготовлена A. E. Köchert — одной из старейших ювелирных компаний Австрии, основанная Якобом Генрихом Кехертом в 1814 году — около 1890 года для эрцгерцогини Марии Терезии Австрийской (урожденной инфанты Португальской), дочери короля Португалии Мигеля I и жены Карла Людвига — эрцгерцога Австрийского.

После падения Австро-Венгерской империи эрцгерцогиня Мария Терезия сохранила тиару Габсбургов с бахромой и на протяжении многих лет она передается по наследству в их семье. Также именно в этой тиаре выходила замуж Мария Кински — принцесса Лихтенштейна и бабушка Марии Каролины.

Наследный принц Ханс-Адам Лихтенштейнский и графиня Мари Кински обмениваются клятвами 30 июля 1967 года / © Getty Images

В 1966 году Мария обручилась с Хансом-Адамом II, принцем Лихтенштейна, своим троюродным братом. Пара поженилась в соборе Святого Флорина 30 июля 1967 года. У них было четверо детей и пятнадцать внуков.