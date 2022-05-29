"Ева Браун" стала невидимкой: Путин распорядился засекретить все данные о Кабаевой

Из открытых баз данных исчезли все сведения о холдинге "Национальная Медиа Группа", который ранее возглавляла его любовница или жена Алина Кабаева.

Как сообщает телеграмм-канал "Можем объяснить" реестр зачистили после введения против госпожи Кабаевой санкций. Власти удаляют из интернета финансовую отчетность и других российских компаний.

Сообщается, что с общероссийского ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО) были удалены финансовые документы всех юрлиц. Раньше там можно было найти пояснения и аудиторские заключения - например, про медиахолдинг "Национальная Медиа Группа", которому принадлежат Первый канал, РЕН ТВ, МИЦ "Известия" и другие СМИ.

Алина Кабаева / Фото: Getty Images

Из отчета за 2020 год следовало, что на зарплаты руководства НМГ было потрачено более 1,7 млрд рублей. При этом аудиторская компания PricewaterhouseCoopers в своем докладе сообщала об отказе медиагруппы раскрыть точные цифры — например, доходов председателя совета директоров Алины Кабаевой и президента Кирилла Ковальчука.

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Данные о зарплате экс-гимнастки, которая считается неофициальной женой президента Путина, все же просочились в СМИ. Пребывая на должности топ-менеджера, Алина зарабатывала около 1 млн рублей в день. Теперь же данные этой структуры вообще засекречены.

Канал также сообщает, что тотальная зачистка документов связана с постановлением правительства РФ от 18 марта "Об особенностях доступа к информации…". Премьер Мишустин фактически разрешил компаниям не раскрывать свое финансовое состояние.

Алина Кабаева / Фото: Getty Images

Напомним, Алина Кабаева возглавляла совет директоров компании с 2014 года после того, как досрочно сложила полномочия депутата Госдумы.

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