Евгений Кошевой запостил патриотичное видео в поддержку президента Зеленского

Актер Студии "Квартал 95", юморист Евгений Кошевой опубликовал в Instagram видео в поддержку президента Владимира Зеленского.

Евгений и Владимир не только экс-коллеги по Студии "Квартал 95", но и очень близкие друзья. И сегодня в это сложное военное время, Кошевой поддерживает президента и Украину, как может.

Патриотическое видео, которым поделился юморист, содержит кадры из интервью Зеленского, а также нарезку из видео успехов и достижений украинцев.

"Будут сначала обливать грязью, затем научатся уважать, а потом будут все плакать, когда я уйду", - говорил будущий президент Украины в интервью Дмитрию Гордону.

Еще тогда, когда Зеленский только баллотировался в президенты Украины, он говорил, что никогда не пойдет ни на какие уступки и условия, чтобы не потерять свою честь и свое достоинство. И сегодня он демонстрирует это всей Украине и всему миру каждый божий день!

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