Евгения в платье с сюрпризом, Беатрис с лозунгом на сумке: внучки королевы на торжественной службе

Евгения в платье с сюрпризом, Беатрис с лозунгом на сумке: внучки королевы на торжественной службе

У Беатрис и Евгении год выдался непростым. Их отец принц Эндрю был на волосок от громкого и очень неприятного судебного процесса, вследствие чего его фактически отстранили от выполнения королевских обязанностей и ему пришлось выплатить заявительнице в качестве компенсации огромную сумму.

Все эти неприятности не могли не сказаться на жизни любимых внучек Елизаветы II Евгении и Беатрис. Но, похоже, все неприятности забыты, когда бабушка празднует платиновый юбилей правления. На торжественную службу в собор Святого Павла сестры приехали с мужьями.

Фото: Associated Press

Для выхода принцесса Евгения выбрала морковное платье с короткими рукавами. К платью Евгения надела черную шляпку и дополнила образ черными слингбэками и черным клатчем. Изюминкой образа стал довольно глубокий вырез на платье сзади. Учитывая то, что спереди платье было довольно закрытым, вид сзади оказался довольно неожиданным.

Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

Еще одна неожиданная деталь образа Евгении - французский маникюр с красной полоской по краю ногтя.

Фото: Associated Press

Принцесса Беатрис сияла всю церемонию - для выхода она выбрала приглушенно-синий наряд с золотыми пуговицами и шляпу в тон, наряд она дополнила лавандовыми замшевыми лодочками и клатчем.

Фото: Associated Press

Беатрис держала в руках клатч от Sophia Webster с надписью "wifey for lifey", что значит "жена на всю жизнь".

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

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