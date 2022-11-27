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Европейские монархи готовятся к праздникам: принцесса Мари с мужем Иоахимом посетили Рождественский базар

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1051
Время на прочтение
1 мин
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Европейские монархи готовятся к праздникам: принцесса Мари с мужем Иоахимом посетили Рождественский базар

Принцесса Мари и принц Иоахим / Фото: Getty Images

Датские принц и принцесса были запечатлены фотографами в Париже.

Принц Иоахим – младший сын королевы Дании – Маргрете II – вместе со своей второй супругой принцессой Мари посетили Рождественский базар в Датской церкви в Париже. Европа уже полным ходом готовится к предстоящим рождественским праздникам.

Принцесса Мари / © Getty Images
Принцесса Мари / Фото: Getty Images

Это первое появление королевской пары после скандала, связанного с титулами для их детей. Королева Маргрете II, напомним, решила лишить детей младшего сына (в том числе и сыновей от его первого брака) титулов принцев и принцесс с 1 января 2023 года.

Принцесса Мария была одета в светло-голубое пальто от Max Mara, брюки в тон пальто от MAJE и черную водолазку. У Мари была лаконичная укладка и легкий макияж на лице с розовым блеском на губах. А в ушах сверкали серьги с бриллиантами. Также она сделала красный маникюр и надела свое помолвочное кольцо.

Принцесса Мари и принц Иоахим / © Getty Images
Принцесса Мари и принц Иоахим / Фото: Getty Images

Ее супруг принц Иоахим был в фиолетовом джемпере, белой рубашке, сером пиджаке и синих джинсах. А обул замшевые туфли на шнурках.

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Дата публикации
Просмотры
1051
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