Европейские монархи готовятся к праздникам: принцесса Мари с мужем Иоахимом посетили Рождественский базар

Датские принц и принцесса были запечатлены фотографами в Париже.
Принц Иоахим – младший сын королевы Дании – Маргрете II – вместе со своей второй супругой принцессой Мари посетили Рождественский базар в Датской церкви в Париже. Европа уже полным ходом готовится к предстоящим рождественским праздникам.
Это первое появление королевской пары после скандала, связанного с титулами для их детей. Королева Маргрете II, напомним, решила лишить детей младшего сына (в том числе и сыновей от его первого брака) титулов принцев и принцесс с 1 января 2023 года.
Принцесса Мария была одета в светло-голубое пальто от Max Mara, брюки в тон пальто от MAJE и черную водолазку. У Мари была лаконичная укладка и легкий макияж на лице с розовым блеском на губах. А в ушах сверкали серьги с бриллиантами. Также она сделала красный маникюр и надела свое помолвочное кольцо.
Ее супруг принц Иоахим был в фиолетовом джемпере, белой рубашке, сером пиджаке и синих джинсах. А обул замшевые туфли на шнурках.
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