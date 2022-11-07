Ей 50, и она носит мини: эксперт раскрыл секрет стройности королевы Летиции

Королева Испании Летиция на протяжении многих лет правления ее мужа - короля Филиппа VI - часто появляется на публике по долгу своей королевской работы. Многих поклонников восхищает, что в свои 50 лет королева-консорт смело может надеть короткое платье или шорты и обладает такой стройной и привлекательной фигурой.

Тренер по здоровому образу жизни Симона Томас рассказала express.co.uk , как Летиции удается оставаться такой привлекательной женщиной.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

"Нельзя отрицать, что королева Испании - привлекательная женщина и вдохновляющий образец для подражания в мире, полном фильтров и представлений о том, что только молодые женщины привлекательны.

Она производит впечатление яркой женщины, которая серьезно относится к своей работе и роли. Поскольку она находится на виду у публики, она хорошо работает над созданием впечатляющего имиджа, я могу себе представить, что от нее ожидают, но это увеличивает давление, особенно когда она становится старше. Летиция, безусловно, стройная, всегда носит хорошо сидящую классическую одежду, а ее темные волосы блестят так, как многие только могли бы мечтать", - говорит эксперт.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

По ее мнению, королева использует 28-дневную противовоспалительную диету доктора Перриконе, а именно, ест хорошую пищу, которая помогает ей оставаться здоровой, не прибегая при этом к чрезмерному похудению.

"Как и во многих других диетах, продукты, включая хлеб, макароны, хлопья, рис, все жареное, картофель, чипсы, фруктовые соки и газированные напитки, запрещены, и, как сообщается, Летиция выпивает до трех литров воды в день.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Поскольку диета доктора Перриконе направлена ​​на омоложение и противовоспалительное действие, мы предполагаем, что она будет придерживаться диеты, богатой лососем, свежими фруктами и овощами, а также полезными маслами, что довольно типично для средиземноморских стран, таких как Испания".

Королева Летиция / Фото: Getty Images

По мнению эксперта, королева есть обычную еду, но у нее, как у королевской особы, конечно, есть привилегии. Когда Летиция в поездках или у нее слишком много работы, рядом с ней есть человек, который следит за ее питанием и напоминает, что Ее Величеству следует выпить воды.

Королева Летиция с дочками и свекровью королевой Софией / Фото: Getty Images

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