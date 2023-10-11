Ей 70 и она роскошно выглядит: раскрыт секрет стройности первой леди Франции Брижит Макрон

В апреле первая леди Франции Брижит Макрон отпраздновала свое 70-летие. Как супруге президента Макрона удается так молодо выглядеть и оставаться стройной, бросая вызов возрасту?

Издание express узнало секрет Брижит, которая смело может появиться на публике в коротком платье и на высоких шпильках и чувствовать себя мега-уверенно.

Первая леди занимается спортом каждый день, избегает нездоровой пищи и потребляет 10 видов фруктов и овощей в день.

В интервью журналу Women's Lifestyle Magazine S Брижит раскрыла секреты своей молодой внешности.

Брижит Макрон с королевой Камиллой / Фото: Associated Press

"Я занимаюсь спортом по полчаса в день — сама, без тренера, придерживаюсь сбалансированной диеты и провожу время за письмом и чтением", - прокомментировала она.

Также сообщается, что госпожа Макрон ежедневно съедает около 10 видов фруктов и овощей, что вдвое превышает рекомендуемое количество, сохраняя при этом диету, состоящую из нежирного мяса, салатов и рыбы.

Брижит Макрон с супругом Эммануелем / Фото: Associated Press

В интервью The Telegraph французский шеф-повар Елисейского дворца Гийом Гомес рассказал, что Макроны едят за день.

"Их единственное условие - 10 фруктов и овощей в день для мадам Макрон и «никакой вредной еды" для ее мужа (ее просьба, а не его)". Он добавил: «По возможности мы подаем к столу президента только французские продукты. Отдаем предпочтение местным продуктам, произведенным менее чем в 100 км от Парижа".

Брижит Макрон с Владимиром и Еленой Зеленскими / Фото: Associated Press

К тому же, не секрет, что французы особенно хороши в контроле порций. Они едят медленно, мало и скромно. Очевидно, что Брижит не употребляет много рафинированных углеводов и обработанных продуктов, а может быть и вовсе этого избегает. Результат, как говорится, на лицо и фигуру.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон и кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, как тренируется королева Летиция.

Читайте также: