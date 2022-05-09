Ей было 36 лет: скончалась невестка экс-министра юстиции Украины

Ей было 36 лет: скончалась невестка экс-министра юстиции Украины

Умерла издательница журнала L'Officiel Austria – Светлана Лавринович.

Неожиданно скончалась невестка бывшего министра юстиции Александра Лавриновича и издательница L'Officiel Austria – Светлана Лавринович. Трагическую новость сообщил в Instagram ее муж Максим Лавринович. Причину смерти он не назвал.

Прощание со Светланой состоится на Кипре, где она провела последние дни.

"Наша любовь и жизнь Светлана не проснулась вчера утром. Прощание состоится 11.05.2022 в Лимасоле, Кипр. Почивай с миром", – написал Максим.

К слову, Лавринович была издательницей и основательницей модных глянцев L'Officiel Austria, L'Officiel Monaco и L'Officiel Cyprus.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем о смерти нашей любимой, прекрасной и энергичной матери, жены и делового партнера Светланы Лавринович. Мы просим вас уважать частную жизнь семьи Лавринович в это трудное время и молиться за Светлану и ее семью", – написали на странице австрийского глянца в Instagram.

Напомним, из жизни ушел известный украинский писатель Сергей Дяченко, известный многим по ряду романов в жанре фэнтези и фантастики.

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