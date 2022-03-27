Ей было трудно передвигаться: во дворце решили проблему Елизаветы II с мобильностью

Ей было трудно передвигаться: во дворце решили проблему Елизаветы II с мобильностью

95-летняя королева испытывает трудности с передвижением, но эту проблему решили.

Западные СМИ сообщают, что монарх получила в подарок багги стоимостью 62 000 фунтов стерлингов две недели назад и уже прокатилась на нем по своим личным владениям в Виндзорском замке.

Это автомобиль для гольфа, который имеет защиту от любой непогоды, а также обладает информационным экраном, сообщает Sun Online. Во дворце говорят, что это средство для передвижения подходит идеально. Елизавета II уже прокатилась на багги вместе со своими собаками.

Средство передвижения называется Queen Mobile, находится во дворце уже две недели и активно используется. Автомобиль был построен датской фирмой Garia. Модель "Courtesy" может развивать максимальную скорость 43 мили в час с запасом хода 50 миль, прежде чем ее нужно будет перезарядить с помощью литиевой батареи.

Королева Елизавета II / Getty Images

Он оснащен дверями "защиты от непогоды", что означает, что королева не рискует простудиться, перебираясь из одного крыла поместья в другое. В нем есть экран планшета с картами и обновлениями погоды, холодильник на случай, если Ее Величеству понадобится перекусить, и даже динамики Bluetooth.

Очевидно, что королева предпочла бы ходить на публичные выступления пешком, но в настоящее время она испытывает трудности с мобильностью. Сотрудники дворца говорят: "Ум королевы по-прежнему "остр, как бритва", и она не планирует отрекаться от престола".

Несмотря на проблемы с передвижением, королева надеется посетить поминальную службу по герцогу Эдинбургскому в Вестминстерском аббатстве 29 марта.

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