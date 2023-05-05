Ей было всего 23 года: в Австралии скончалась финалистка конкурса-красоты "Мисс Вселенная-2022"

Несчастный случай стал настоящим шоком для семьи, ведь девушка занималась верховой ездой с раннего детства.

В Австралии в результате несчастного случая скончалась 23-летняя финалистка конкурса-красоты "Мисс Вселенная-2022" Сиенна Вейр.

Инцидент случился 2 апреля. Вейр каталась на Виндзорском стадионе для игры в поло, когда ее лошадь неожиданно упала, в результате чего молодая женщина получила серьезные травмы. Сиенну доставили ​​в больницу Вестмид в критическом состоянии.

Девушка несколько недель находилась на аппарате жизнеобеспечения, прежде чем вчера, 4 мая, ее семья решила его отключить, сообщает издание Daily Mail.

Сиена была одной из 27 финалисток австралийского конкурса "Мисс Вселенная-2022", также она активно работала моделью, получила степень по английской литературе и психологии в Сиднейском университете и планировала переехать в скором времени в Лондон, чтобы развивать карьеру. Верховой ездой девушка занималась с 3-летнего возраста.

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