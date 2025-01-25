Ей идет этот образ: Мелания Трамп продемонстрировала новый наряд в стиле милитари

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп попали под прицел фотографов во время разговора с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом.

Они прибыли на борту Air Force One в международный аэропорт Лос-Анджелеса в пятницу, 24 января 2025 года.

Мелания и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Президент был в тот день в своем любимом синем костюме и белой рубашке, а вот первая леди отдала предпочтение стилю милитари. 54-летняя Мелания надела обтягивающие черные штаны, которые носила в сочетании с черным топом и курткой от Club Monaco в армейском стиле.

Также на Мелании в тот день были ботинки на шнурках от Xappeal, черная кепка и стильные очки-авиаторы от бренда Victoria Beckham.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Ранее в тот же день пара посетила Северную Каролину, чтобы встретится с пострадавшими от урагана Хелен, который бушевал в этом регионе в сентябре 2024 года. На Мелании тогда была теплая дутая куртка цвета хаки и шапка.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

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