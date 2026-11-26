Принцесса Айко / © Getty Images

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Японская принцесса Айко завершила свой пятидневный официальный визит в Сингапур. Дочь императора Нарухито и императрицы Масако прибыла в токийский аэропорт Ханэда, где ее встретили представители Управления императорского двора.

Чтобы вернуться домой, принцесса выбрала элегантный наряд василькового цвета. На ней был приталенный однобортный жакет с застежкой на одну пуговицу и декоративными пуговицами на манжетах, а также платье А-силуэта длиной ниже колен.

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Принцесса Айко / © Getty Images

Аутфит Айко дополнила черными туфлями-лодочками на невысоких каблуках и черным кожаным клатчем. В руках она также держала белые перчатки.

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Принцесса собрала волосы в аккуратную прическу, оставив спереди челку, и нанесла легкий макияж с нежно-розовым блеском на губах. Шею она украсила жемчужным ожерельем, уши — серьгами-кольцами с жемчужинами, а на лацкане жакета прикрепила изящную серебристую брошь с жемчужиной.

Поездка в Сингапур стала вторым официальным зарубежным визитом принцессы Айко. Она состоялась по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между Японией и Сингапуром.

Напомним, во время поездки в Сингапур принцесса Айко появилась в пудрово-розовом костюме из фактурной ткани с нежным блеском.

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