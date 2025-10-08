Ей идет: королева Летиция появилась с новой прической на публике

Королева Летиция / © Getty Images

Мы уже писали, что причиной поездки стало открытие Europalia, престижного культурного фестиваля, гостем которого в этом году является Испания.

В Бельгии королевскую чету тепло приветствовали король Филипп и королева Матильда.

Королева Матильда, король Филипп VI, король Филипп и королева Летиция / © Getty Images

Образы королевы Летиции во время официальных поездок всегда роскошны. А в этот раз Летиция продемонстрировала еще и новую прическу.

Выбрав платье от Giorgio Armani, как осмысленную дань уважения Джорджио Армани, ушедшему из жизни всего несколько недель назад, королева дополнила лук изысканными серьгами-висюльками с цветными камнями, туфлями-слингбэками и клатчем Magrit.

Король Филипп и королева Летиция / © Getty Images

Также у Летиции был выразительный макияж глаз и губ и красивая новая прическа. Длинные натуральные волосы королева распустила и сделала гладкую укладку, часть волос закрепив невидимкой с одной стороны. Образ получился красивый, а лицо открытым, что хорошо подчеркивало макияж и украшения королевы.

Королева Летиция / © Getty Images

На прошлой неделе, напомним, мы видели королеву Летицию в эффектной кожаной юбке розового цвета, когда она посещала светскую церемонию.