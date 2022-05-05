Ей идет: Мэй Маск надела жакет и блузку с красивой вышивкой от украинских брендов

Мама Илона Маска снова поддержала украинских производителей.
Мэй Маск с начала полномасштабного вторжения России в Украину активно поддерживает нашу страну. Она популяризирует одежду от украинских брендов, регулярно выходя в ней в свет.
Сегодня бизнесвумен посетила конференцию в Лос-Анджелесе, где появилась в красивой белой блузке с вышивкой от украинского бренда Kris Maran, на плечи она накинула белый жакет от украинского дизайнера Gasanova. Верх Маск скомбинировал с рваными джинсами.
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"В Лос-Анджелесе на конференции @toscamusk @passionflix. #Passioncon. К счастью, было время догнать мою сказочную подругу @irenamedavoy.
В украинском жакете @gasanova.brand и рубашке @kris_maran", — написала Мэй, добавив хештег #SupportUkrainianDesigners.
Напомним, недавно Маск в эффектном красном платье выше колен от Gasanova посетила премьеру минисериала "Предложение" в Нью-Йорке.
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