Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ей идет: пресс-секретарь Байдена в розовом джемпере с пикантным декольте вышла к журналистам

Ей идет: пресс-секретарь Байдена в розовом джемпере с пикантным декольте вышла к журналистам

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер пополнила свой гардероб ярким нарядом.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер порадовала своим новым образом, в котором она появилась на очередном брифинге в Вашингтоне.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин надела ярко-розовый джемпер с пикантным декольте, который очень ей идет. Верх она скомбинировала с широкими брюками цвета вареного мяса с черным поясом и серебряной пряжкой. Обута она была в черные замшевые туфли.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press
Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Свой аутфит пресс-секретарь дополнила фирменной прической с кудрями, любимым макияжем с персиковыми тенями и черным карандашом и серьгами с кольцами, украшенными камнями.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин пришла на работу в клетчатом жакете с накладными карманами, блузке лавандового цвета и темно-бежевых штанах-палаццо.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация