Ей идет: пресс-секретарь Байдена в розовом джемпере с пикантным декольте вышла к журналистам

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер порадовала своим новым образом, в котором она появилась на очередном брифинге в Вашингтоне.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин надела ярко-розовый джемпер с пикантным декольте, который очень ей идет. Верх она скомбинировала с широкими брюками цвета вареного мяса с черным поясом и серебряной пряжкой. Обута она была в черные замшевые туфли.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Свой аутфит пресс-секретарь дополнила фирменной прической с кудрями, любимым макияжем с персиковыми тенями и черным карандашом и серьгами с кольцами, украшенными камнями.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин пришла на работу в клетчатом жакете с накладными карманами, блузке лавандового цвета и темно-бежевых штанах-палаццо.

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