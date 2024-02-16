Ей идет: пресс-секретарь Байдена в розовом джемпере с пикантным декольте вышла к журналистам

Карин Жан-Пьер пополнила свой гардероб ярким нарядом.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер порадовала своим новым образом, в котором она появилась на очередном брифинге в Вашингтоне.
Карин надела ярко-розовый джемпер с пикантным декольте, который очень ей идет. Верх она скомбинировала с широкими брюками цвета вареного мяса с черным поясом и серебряной пряжкой. Обута она была в черные замшевые туфли.
Свой аутфит пресс-секретарь дополнила фирменной прической с кудрями, любимым макияжем с персиковыми тенями и черным карандашом и серьгами с кольцами, украшенными камнями.
Напомним, в прошлый раз Карин пришла на работу в клетчатом жакете с накладными карманами, блузке лавандового цвета и темно-бежевых штанах-палаццо.
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