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Ей идет: пресс-секретарь Байдена в розовом платье вышла к журналистам

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Ей идет: пресс-секретарь Байдена в розовом платье вышла к журналистам

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер пополнила свой гардероб красивым ярким нарядом.

Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – выступила на брифинге в Вашингтоне. Она, как обычно, тщательно продумала свой аутфит, в котором появилась на работе.

На этот раз Карин выбрала яркое розовое платье-футляр, которое очень ей идет.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Образ Жан-Пьер дополнила своими фирменными кудрями и макияжем с бежево-персиковыми тенями и розовым блеском на губах. В ушах были любимые золотые серьги-пусеты.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин любит яркие цвета, поэтому ее часто можно увидеть в нарядах сочных оттенков. К примеру, недавно она пришла на пресс-брифинг в жакете цвета киви.

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Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1102
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