Ей идет: принцесса Мари появилась на банкете в наряде, как у Кейт Миддлтон

Датская принцесса Мари, которую часто путают с датской королевой Мэри, присоединилась к королевской чете Дании во дворце Кристиансборг на специальном банкете в честь государственного визита президента Египта.

48-летняя жена принца Иоахима – принцесса Мари – появилась на банкете в сверкающем изумрудном платье в пол и бриллиантовой тиаре принцессы Дагмар (фамильная драгоценность, подаренная Мари ее свекровью, когда она присоединилась к датской королевской семье. Драгоценное украшение принадлежало датской королевской семье на протяжении поколений), пишет Hello!.

Принцесса Мари / Фото: Getty Images

Мари дополнила свой ослепительный комплект аксессуаров красивой парой серег-висюлек, распустила и зачесала назад свои каштановые волосы и сделала выразительный вечерний макияж. У нее также было несколько браслетов на запястье, кольцо с изумрудом на пальце и черный клатч в руке.

Несколько лет назад мы видели похожий образ принцессы Уэльской в изумрудном мерцающем платье от Jenny Packham, которое Кейт носила на Королевском варьете в 2021 году. Также принцесса надевала его во время королевского турне по Пакистану два года назад, в 2019 году. Кейт носила наряд без тиары.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Ранее, напомним, мы собрали для вас пять самых мерцающих платьев принцессы Уэльской.

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