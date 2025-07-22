Ей идет: принцесса Габриэлла заплела волосы, как любит делать принцесса Шарлотта

Принцесса Габриэлла и принцесса Шарлотта / © Getty Images

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Для летней прогулки принцессе Габриэлле заплели волосы в косу, используя для этого часть волос и дополнили прическу цветами. Образ превратился в очаровательный венок из живых белых цветов, вплетенных в косу.

Цветы прекрасно сочетались с белым платьем принцессы Габриэллы и босоножками Dolce & Gabbana, которые обула девочка.

Принцесса Габриэлла / © Getty Images

Королевские поклонники тут же стали обсуждать, что Габриэлла следует примеру 10-летней принцессе Шарлотте Уэльской, которая любит появляться на публике в подобных образах.

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Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма уже много лет носит косу и даже имеет два фирменных варианта этой прически.

Принцесса Шарлотта также известна тем, что заплетает волосы назад по одной косе с каждой стороны головы, а затем завязывает косы лентой или сплетает их в более длинную косу, также завязывая бантом. Конечно, прическу она делает не сама, возможно за это отвечает ее мама Кейт или стилист по волосам.

Принцесса Шарлотта / © Associated Press

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принцесса Шарлотта / © Getty Images