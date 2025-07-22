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Ей идет: принцесса Габриэлла заплела волосы, как любит делать принцесса Шарлотта
На днях на праздновании 20-летия правления князя Монако Альбера II его 10-летняя дочь Габриэлла появилась на публике с новой прической.
Для летней прогулки принцессе Габриэлле заплели волосы в косу, используя для этого часть волос и дополнили прическу цветами. Образ превратился в очаровательный венок из живых белых цветов, вплетенных в косу.
Цветы прекрасно сочетались с белым платьем принцессы Габриэллы и босоножками Dolce & Gabbana, которые обула девочка.
Королевские поклонники тут же стали обсуждать, что Габриэлла следует примеру 10-летней принцессе Шарлотте Уэльской, которая любит появляться на публике в подобных образах.
Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма уже много лет носит косу и даже имеет два фирменных варианта этой прически.
Принцесса Шарлотта также известна тем, что заплетает волосы назад по одной косе с каждой стороны головы, а затем завязывает косы лентой или сплетает их в более длинную косу, также завязывая бантом. Конечно, прическу она делает не сама, возможно за это отвечает ее мама Кейт или стилист по волосам.