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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Ей идет: принцесса Шарлотта повторила образ своей мамы Кейт

Образ принцессы Шарлотты, в котором она недавно появилась на чемпионате Евро-2025 в Швейцарии, сравнивают с луком ее матери принцессы Кейт.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Кейт и принцесса Шарлотта

Принцесса Кейт и принцесса Шарлотта / © Associated Press

10-летняя принцесса Шарлотта выглядела непринужденно и шикарно в платье Guess в горошек, когда она приехала на финал женского чемпионата Европы в воскресенье вечером вместе со своим отцом принцем Уильямом.

Принцесса Шарлотта и принц Уильям / © instagram.com/princeandprincessofwales

Принцесса Шарлотта и принц Уильям / © instagram.com/princeandprincessofwales

Похоже, юная королевская особа берет пример с модного стиля ее мамы Кейт. Темно-синее платье-миди с оборками и в горошек от Alessandra Rich принцесса Уэльская носила на Уимблдонский теннисный турнир в 2022 году. Тогда принцесса посещала финал турнира в мужском одиночном разряде во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Шарлотта, к слову, тоже любит теннис и в этом году снова составила компанию своим родителями на Уимблдонском турнире.

Ранее, напомним, мы показывали модные дубли Кейт Миддлтон и ее дочери принцессы Шарлотты.

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