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Ей идет: принцесса Шарлотта повторила образ своей мамы Кейт
Образ принцессы Шарлотты, в котором она недавно появилась на чемпионате Евро-2025 в Швейцарии, сравнивают с луком ее матери принцессы Кейт.
10-летняя принцесса Шарлотта выглядела непринужденно и шикарно в платье Guess в горошек, когда она приехала на финал женского чемпионата Европы в воскресенье вечером вместе со своим отцом принцем Уильямом.
Похоже, юная королевская особа берет пример с модного стиля ее мамы Кейт. Темно-синее платье-миди с оборками и в горошек от Alessandra Rich принцесса Уэльская носила на Уимблдонский теннисный турнир в 2022 году. Тогда принцесса посещала финал турнира в мужском одиночном разряде во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.
Принцесса Шарлотта, к слову, тоже любит теннис и в этом году снова составила компанию своим родителями на Уимблдонском турнире.
Ранее, напомним, мы показывали модные дубли Кейт Миддлтон и ее дочери принцессы Шарлотты.