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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Ей идет: жена Бориса Джонсона — Кэрри — позировала в платье от украинского бренда

Супруга бывшего премьер-министра Великобритании провела с подругами выходные и показала, как они прошли.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Кэрри Джонсон

Кэрри Джонсон / © Instagram Кэрри Джонсон

38-летняя Кэрри Джонсон — жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — улетела на несколько дней в Париж с подругами. Как прошли их выходные, она показала в своем Insragram.

Женщины решили сходить на концерт Селин Дион, который она дала 12 сентября. Это был ее первый полноценный концерт более чем за шесть лет после борьбы с синдромом мышечной скованности. На выступлении она расплакалась от эмоций, а концерт стал началом ее парижской серии выступлений.

На одном из фото Кэрри позировала в черном асимметричном платье от украинского бренда GASANOVA. Свой образ она дополнила крупными золотыми серьгами, кулоном в виде сердца и черными слингбэками от Gucci.

Кэрри Джонсон в платье GASANOVA / © Instagram Кэрри Джонсон

Кэрри Джонсон в платье GASANOVA / © Instagram Кэрри Джонсон

«Вчера вечером мне посчастливилось надеть платье мечты от моего любимого украинского бренда», — подписала Кэрри фото.

Судя по фото, женщины отлично провели время.

Кэрри Джонсон с подругами / © Instagram Кэрри Джонсон

Кэрри Джонсон с подругами / © Instagram Кэрри Джонсон

Кэрри Джонсон с подругами / © Instagram Кэрри Джонсон

Кэрри Джонсон с подругами / © Instagram Кэрри Джонсон

Ранее, напомним, Кэрри Джонсон показала редкие фото со своей тайной свадьбы с Борисом.

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