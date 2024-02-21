Ей исполнилось 10: принцесса Мадлен опубликовала новое фото дочери-именинницы

20 февраля девочке исполнилось 10 лет. В честь дня рождения Мадлен опубликовала в своем аккаунте фото дочери и написала:

"Поздравляем нашу веселую и предприимчивую девочку с днем рождения! Никогда не переставай лазить по деревьям, которые тебе нравятся, и мечтать о том, какие веселые дела ждут впереди! Мы тебя любим!".

Принцесса запечатлена на фото в белой футболке с цветами на горловине и рюшами на рукавах. У нее распущены волосы, которые развиваются и она улыбается на камеру, позируя на дереве.

У принцессы Мадлен и ее мужа Кристофера О'Нила трое детей. У Леонор еще есть младший на год брат - принц Николас - и младшая на четыре года сестра - принцесса Адриенна.

В ноябре 2019 года шведский король Карл Густав объявил, что его внуки Леонора, Николас и Адриенна, а также дети принца Карла Филиппа и принцессы Софии больше не именуются Его/Ее Королевским Высочеством. Они сохранят свои титулы принцев и принцесс, а также герцогов и герцогинь, но не будут выполнять королевские обязанности.

Принцесса Мадлен с сыном Николасом / Фото: Getty Images

Принцесса Мадлен с семьей - мужем Кристофером О'Ниллом и детьми / Фото: Принцесса Мадлен/Instagram

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