Ей исполнилось 11: принцесса Мадлен опубликовала новое фото дочери Леонор

Старшей дочери шведской принцессы Мадлен – принцессе Лонор – сегодня исполняется 11 лет.
Принцесса Леонор, герцогиня Готландская родилась 20 февраля 2014 года в Нью-Йорке. Это первый ребенок шведской принцессы Мадлен (младшей дочери королевы Сильвии и короля Карла Густава) и ее супруга Кристофера О’Нилла.
В своем блоге в Instagram принцесса Мадлен опубликовала новое портретное фото дочери и написала:
"Счастливого 11-го дня рождения, Леонор! Мне так приятно видеть твою любовь и страсть к лошадям и особенно к Хайди! У вас двоих особая связь ❤️❤️", - написала Мадлен.
На снимке Леонор как раз запечатлена с лошадью.
Принцесса Мадлен живет в Америке с семьей, но иногда приезжает в Швецию и принимает участие в мероприятиях с членами своей королевской семьи. Мы видели ее красивый образ на банкете в честь лауреатов Нобелевской премии мира.
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