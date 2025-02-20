Ей исполнилось 11: принцесса Мадлен опубликовала новое фото дочери Леонор

Принцесса Леонор, герцогиня Готландская родилась 20 февраля 2014 года в Нью-Йорке. Это первый ребенок шведской принцессы Мадлен (младшей дочери королевы Сильвии и короля Карла Густава) и ее супруга Кристофера О’Нилла.

Принцесса Мадлен и Кристофер О'Нил / Фото: Getty Images

В своем блоге в Instagram принцесса Мадлен опубликовала новое портретное фото дочери и написала:

"Счастливого 11-го дня рождения, Леонор! Мне так приятно видеть твою любовь и страсть к лошадям и особенно к Хайди! У вас двоих особая связь ❤️❤️", - написала Мадлен.

Принцесса Леонор / Фото: Принцесса Мадлен/Instagram

На снимке Леонор как раз запечатлена с лошадью.

Принцесса Мадлен живет в Америке с семьей, но иногда приезжает в Швецию и принимает участие в мероприятиях с членами своей королевской семьи. Мы видели ее красивый образ на банкете в честь лауреатов Нобелевской премии мира.

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