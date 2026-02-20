- Дата публикации
Ей исполнилось 12: принцесса Мадлен опубликовала новое фото дочери Леоноры
Старшая дочь шведской принцессы Мадлен сегодня празднует день рождения.
По этому поводу на своей странице в Instagram Мадлен опубликовала фото дочери и написала:
«С 12-летием, Леонора! 🌟 Мы так гордимся тем, какой доброй, умной и замечательной личностью ты становишься. Наблюдать за твоим ростом — наша самая большая радость. Желаем тебе невероятного года, полного приключений с лошадьми — мы тебя очень любим! 🎂✨.
На снимке Леонора запечатлена стоя рядом с белой лошадью. Принцесса Мадлен недавно рассказывала в новом интервью о том, что ее дети занимаются верховой ездой, поэтому возвращение из США в Швецию стало очень удачным решением для семьи.
У Мадлен и ее муж Кристофера О’Нилла трое детей. Леонора — стардая дочь пары, у них также есть младшая Адриенн и сын Николас.