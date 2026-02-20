ТСН в социальных сетях

Ей исполнилось 12: принцесса Мадлен опубликовала новое фото дочери Леоноры

Старшая дочь шведской принцессы Мадлен сегодня празднует день рождения.

Ольга Кузьменко
Леонора - дочь принцессы Мадлен

Леонора - дочь принцессы Мадлен / © Принцесса Мадлен/Instagram

По этому поводу на своей странице в Instagram Мадлен опубликовала фото дочери и написала:

«С 12-летием, Леонора! 🌟 Мы так гордимся тем, какой доброй, умной и замечательной личностью ты становишься. Наблюдать за твоим ростом — наша самая большая радость. Желаем тебе невероятного года, полного приключений с лошадьми — мы тебя очень любим! 🎂✨.

Леонора — дочь принцессы Мадлен / © Принцесса Мадлен/Instagram

Леонора — дочь принцессы Мадлен / © Принцесса Мадлен/Instagram

На снимке Леонора запечатлена стоя рядом с белой лошадью. Принцесса Мадлен недавно рассказывала в новом интервью о том, что ее дети занимаются верховой ездой, поэтому возвращение из США в Швецию стало очень удачным решением для семьи.

У Мадлен и ее муж Кристофера О’Нилла трое детей. Леонора — стардая дочь пары, у них также есть младшая Адриенн и сын Николас.

Принцесса Мадлен с мужем Кристофером и тремя детьми / © Getty Images

Принцесса Мадлен с мужем Кристофером и тремя детьми / © Getty Images

