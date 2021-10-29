Ей исполнилось 20: бельгийские монархи поделились новым фото принцессы Елизаветы в честь ее дня рождения

Ей исполнилось 20: бельгийские монархи поделились новым фото принцессы Елизаветы в честь ее дня рождения

25 октября бельгийской принцессе Елизавете – главной наследнице трона – исполнилось 20 лет.

Бельгийский королевский дворец поблагодарил всех, кто поздравил принцессу с этим днем и поделился новой красивой фотографией принцессы.

Фото было сделано в Линкольн-колледже Оксфордского университета, куда Елизавета отправилась на учебу ранее в этом месяце. Ранее в Instagram уже делились и другими снимками наследницы, которые сделали во время прогулки в нескольких знаковых местах университета.

На снимке крупным планом Елизавета запечатлена в пальто, бирюзовом жилете и белой рубашке. Образ девушки был дополнен парой серег, волнистой прической и сумкой бордового цвета.

Напомним, в Линкольн-колледже Елизавета изучает трехлетний курс истории и политики, который поможет ей в будущем, когда она будет пребывать на троне. Ранее во время учебы в Великобритании она получила степень международного бакалавра в UWC Atlantic College в Уэльсе в мае 2020 года, в этом колледже сейчас учатся испанская принцесса Леонор и нидерландская Алексия.

Принцесса Елизавета и королева Матильда / Getty Images

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