ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
32
Время на прочтение
1 мин

Ей исполнилось 22: нидерландская королевская семья поделилась фото именинницы — принцессы Катарины-Амалии

7 декабря, принцессе Нидерландов Катарине-Амалии исполнилось 22 года.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Катарина-Амалия

Принцесса Катарина-Амалия / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Уже традиционно королевский дворец поделился фотографией именинницы, в этот раз выбрав не официальный новый портрет наследницы престола, а снимок с церемонии отречения великого герцога Анри Люксембургского в пользу старшего сына великого герцога Гийома в начале октября этого года.

Принцесса Катарина-Амалия на церемонии в Люксембурге / © Associated Press

Принцесса Катарина-Амалия на церемонии в Люксембурге / © Associated Press

На этом мероприятии принцесса присутствовала вместе со своими родителями — королем Виллемом-Александром и королевой Максимой. На церемонии Катарина-Амалия появилась в темно-красном платье, сидящее по фигуре и сверху надела бордовое длинное пальто без воротника. Она держала в руках клатч и кожаные перчатки, подобранные в тон наряда, сделала красивый макияж и накрутила волосы легкими локонами.

Принцесса Катарина-Амалия / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Принцесса Катарина-Амалия / © Instagram королевской семьи Нидерландов

«Принцесса Оранская отмечает свой 22-й день рождения», — гласит подпись под снимком.

В прошлом году в день рождения принцессы Катарины-Амалиия мы рассказывали интересные факты о наследнице нидерландского престола.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
32
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie