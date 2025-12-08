Принцесса Катарина-Амалия / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Уже традиционно королевский дворец поделился фотографией именинницы, в этот раз выбрав не официальный новый портрет наследницы престола, а снимок с церемонии отречения великого герцога Анри Люксембургского в пользу старшего сына великого герцога Гийома в начале октября этого года.

Принцесса Катарина-Амалия на церемонии в Люксембурге / © Associated Press

На этом мероприятии принцесса присутствовала вместе со своими родителями — королем Виллемом-Александром и королевой Максимой. На церемонии Катарина-Амалия появилась в темно-красном платье, сидящее по фигуре и сверху надела бордовое длинное пальто без воротника. Она держала в руках клатч и кожаные перчатки, подобранные в тон наряда, сделала красивый макияж и накрутила волосы легкими локонами.

Принцесса Катарина-Амалия / © Instagram королевской семьи Нидерландов

«Принцесса Оранская отмечает свой 22-й день рождения», — гласит подпись под снимком.

В прошлом году в день рождения принцессы Катарины-Амалиия мы рассказывали интересные факты о наследнице нидерландского престола.