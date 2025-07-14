Ей исполнилось 48 лет: шведский дворец поделился новыми фото кронпринцессы Виктории

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

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По этому поводу в Швеции запланированы некоторые праздничные мероприятия на сегодня, а также королевский дворец поделился новым фото именинницы.

Кронпринцесса традиционно отпразднует свой день рождения на острове Эланд. Она будет принимать поздравления возле замка Соллиден, а в торжествах также примут участие ее муж кронпринц Даниэль и двое детей — принцесса Эстель и принц Оскар.

Вечером семья посетит концерт «Виктория» на руинах замка Боргхольм. А также кронпринцесса вручит премию «Виктория» пляжным волейболистам Давиду Ахману и Йонатану Хеллвигу, о чем уже сообщили в Instagram отдельным постом и фотографией.

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Напомним, ранее мы подробнее рассказывали, кто такая кронпринцесса Виктория и, что о ней известно широкой публике.