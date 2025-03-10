Ей исполнилось 9: принцесса Мадлен опубликовала новое фото дочери Адриенны

Младшей дочери принцессы Мадлен и Кристофера О’Нилла вчера, 9 марта, исполнилось 9 лет.
Ее мама принцесса Мадлен поделилась в честь именинницы ее новым портретом на своей странице в Instagram.
"С днем рождения, Адриенна, которой сегодня исполняется 7 лет! Каждый день ты наполняешь наши сердца любовью, и нам так повезло, что ты у нас есть! ❤️", - написала Мадлен.
На снимке юная девочка запечатлена в синем свитшоте и с распущенными волосами, которые вьются легкими волнами. Адриенна улыбается.
Напомним, Адриенна Юсефина Алиса родилась 9 марта 2018 года. Она третий ребенок принцессы Мадлен и ее мужа Кристофера, у нее также есть старшая сестра Леонор и брат Николас. В силу закона об абсолютной примогенитуре, действующего в Швеции с 1980 года, Адриенна занимает одиннадцатую позицию в порядке наследования шведского престола.
Читайте также: