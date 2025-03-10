Ей исполнилось 9: принцесса Мадлен опубликовала новое фото дочери Адриенны

Ее мама принцесса Мадлен поделилась в честь именинницы ее новым портретом на своей странице в Instagram.

"С днем ​​рождения, Адриенна, которой сегодня исполняется 7 лет! Каждый день ты наполняешь наши сердца любовью, и нам так повезло, что ты у нас есть! ❤️", - написала Мадлен.

Принцесса Адриенн / Фото: Принцесса Мадлен/Instagram

На снимке юная девочка запечатлена в синем свитшоте и с распущенными волосами, которые вьются легкими волнами. Адриенна улыбается.

Напомним, Адриенна Юсефина Алиса родилась 9 марта 2018 года. Она третий ребенок принцессы Мадлен и ее мужа Кристофера, у нее также есть старшая сестра Леонор и брат Николас. В силу закона об абсолютной примогенитуре, действующего в Швеции с 1980 года, Адриенна занимает одиннадцатую позицию в порядке наследования шведского престола.

Принцесса Мадлен / Фото: Getty Images

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