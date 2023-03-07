Белый ей к лицу: королева Камилла в красивом образе приехала на мероприятие с королем Чарльзом

Колчестер официально стал городом в ноябре прошлого года и получил этот статус во время платинового юбилея королевы Елизаветы II. Король и королева приехали, чтобы встретиться с благотворительными организациями, беженцами и волонтерами, а также с людьми, которые в прошлом году участвовали в шествии, где призывали дать Колчестеру статус города.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

75-летняя Камилла сегодня выглядела очаровательно. На ней было кремово-белое пальто от Fiona Clare, которое она сочетала с коричневой пушистой шляпой с широкими полями и бежевым шарфом с анималистическим принтом. Она была в черных кожаных перчатках и с классическим черным клатчем в руках (кажется, это фирма Launer – любимый бренд сумок королевы Елизаветы II).

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Обута Камилла была в высокие замшевые сапоги, ее волосы были уложены в аккуратную прическу, а на лице был макияж.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королевскую чету тепло встретили в городе, Камилла преподнесли букет цветов. Но не обошлось и без тех, кто не является приверженцами монархии. Люди из этой группы размахивали транспарантами с надписями: "Не мой король". И это уже не в первый раз они приезжают продемонстрировать свою позицию Чарльзу на публичном мероприятии.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Тем не менее Чарльз III выглядел спокойным и улыбался. Сейчас все его внимание сосредоточено на подготовке к будущей коронации, которая состоится 6 мая 2023 года.

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