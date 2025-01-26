Ей к лицу: принцесса Кейт вдохновилась образами Одри Хепберн

Многие знаменитости восхищаются образами принцессы Уэльской, но и у нее самой есть те, кем вдохновляется она.

Однажды во время визита в Дом правительства Британской Колумбии в Канаде принцесса Кейт появилась в алом платье длины миди на бретельках, которое отличалось асимметричным квадратным вырезом с облегающим лифом, затянутой талией и пышной юбкой. Принцесса сочетала наряд с красными замшевыми лодочками и алым металлическим клатчем, а также собрала волосы в низкий пучок.

Принцесса Уэльская, 2016 год, Канада / Фото: Getty Images

Актриса Одри Хепберн в 1955 году носила похожее платье в сочетании с белыми перчатками.

Одри Хепберн, 1955 год / Фото: Getty Images

Ранее мы уже показывали другой образ принцессы Кейт, когда она появилась на параде Trooping the Color в 2024 году в Лондоне в честь дня рождения короля Чарльза и была одета в перешитое платье от Jenny Packham с бантом на груди, которое носила несколько раз в 2023 году.

Принцесса Уэльская на параде Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

Этот ее образ тогда сравнили со знаменитым черно-белым платьем Одри Хепберн из фильма "Моя прекрасная леди". Наряд Кейт тогда дополнила шляпой Philip Treacy.

Одри Хепберн / Фото: Getty Images

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