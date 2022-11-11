Ей к лицу: три выхода принцессы Уэльской, которые показывают, что она берет пример с Елизаветы II

Модные эксперты заметили, что в последнее время принцесса Уэльская использует одну хитрость в выборе образов для публичных выходов, которую также использовала королева Елизавета II.

Эксперт по стилю Миранда Холдер считает, что принцесса Уэльская начала использовать лайфхак, которым на протяжении многих лет пользовалась королева, чтобы выглядеть стильно и дорого, пишет express.co.uk.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Недавно Кэтрин приезжала в Детский центр Colham Manor в Хиллингдоне, для этого выхода она выбрала длинное оливково-зеленое пальто от Hobbs, платье в тон, туфли на каблуках и клатч Jimmy Choo. Образ был монохромным и выглядел Кэтрин стильно.

А во время визита в Скарборо принцесса надела пальто верблюжьего цвета M&Co с облегающим вязаным платьем в тон, дополнила его коричневыми туфлями-лодочками от Ralph Lauren, сумкой Demelier, коричневым плетеным поясом от Bowden и серьгами британского бренда Accessorise.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская и принц Уильям / Фото: Getty Images

Эксперт объяснила, что монохромные выходы всегда очень удачны, если грамотно подобраны. Королева всегда выбирала монохромные луки для появления на публике, только любила яркие цвета, чтобы ее было видно издалека. Кэтрин следует этому же принципу, выбирая при этом не такую кричащую цветовую гамму. И это делает ее немного похожей на королеву Елизавету II.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Еще мы видели Кэтрин в полностью красном аутфите, когда она приезжала стадионе DW в Уигане. В тот день на принцессе было пальто от Alexander McQueen, которое она сочетала с бордовой водолазкой и юбкой в тон, а также высокими замшевыми сапогами на устойчивых каблуках. Как видите, носить яркие наряды у Кейт тоже получается отлично.

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