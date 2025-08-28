ТСН в социальных сетях

Общество
163
1 мин

Ей к лицу: королева Мэри появилась на публике в образе в духе принцессы Кейт

Королева Дании Мэри появилась на публичном мероприятии в платье, которое бы точно оценила принцесса Уэльская Кэтрин.

Ольга Кузьменко
Королева Мэри и король Фредерик X

Королева Мэри и король Фредерик X / © Датская королевская семья/Instagram

Сейчас Ее Величество королева Мэри и Его Величество король Фредерик X находятся в круизе по городам Дании. На днях Мэри появилась на одном из мероприятий в платье ME+EM кремово-белого цвета в мелкий горох и с акцентом на талии.

Королева Мэри и король Фредерик X / © Датская королевская семья/Instagram

Королева Мэри и король Фредерик X / © Датская королевская семья/Instagram

Королева Мэри и король Фредерик X / © Датская королевская семья/Instagram

Королева Мэри и король Фредерик X / © Датская королевская семья/Instagram

Этот британский бренд обожают многие королевские особы. В частности принцесса Уэльская Кейт носила розовое платье-рубашку от этой марки, а после в нем же появилась на Royal Ascot в ее мама Кэрол Миддлтон.

Кстати, в гардеробе принцессы Уэльской есть другое похожее белое платье в горох от Alessandra Rich. Так что Кейт точно бы оценила этот образ королевы Мэри.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Напомним, ранее мы вам показывали похожие образы принцессы Кейт и королевы Мэри.

