Ей к лицу: королева Мэри появилась на публике в образе в духе принцессы Кейт

Королева Мэри и король Фредерик X / © Датская королевская семья/Instagram

Реклама

Сейчас Ее Величество королева Мэри и Его Величество король Фредерик X находятся в круизе по городам Дании. На днях Мэри появилась на одном из мероприятий в платье ME+EM кремово-белого цвета в мелкий горох и с акцентом на талии.

Королева Мэри и король Фредерик X / © Датская королевская семья/Instagram

Королева Мэри и король Фредерик X / © Датская королевская семья/Instagram

Этот британский бренд обожают многие королевские особы. В частности принцесса Уэльская Кейт носила розовое платье-рубашку от этой марки, а после в нем же появилась на Royal Ascot в ее мама Кэрол Миддлтон.

Кстати, в гардеробе принцессы Уэльской есть другое похожее белое платье в горох от Alessandra Rich. Так что Кейт точно бы оценила этот образ королевы Мэри.

Реклама

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Напомним, ранее мы вам показывали похожие образы принцессы Кейт и королевы Мэри.