Ей можно в белом наряде: красивая королева Матильда с мужем-королем приехала на встречу к Папе Римскому

Король Филипп, Папа Римский Лев XIV и королева Матильда / © Getty Images

Реклама

Это уже третий визит монархов за несколько недель на аудиенцию к Папе Римскому Льву XIV. На днях с визитом в Ватикан приезжали король Великобритании Чарльз и королева Камилла, а также король Иордании Абдалла II и королева Рания.

Королева Матильда является одной из тех семи женщин, которым разрешено появляться на встречах с Папой в белых нарядах. Эта привилегия есть только у избранных католичек из королевских династий.

Королева Матильда и король Филипп в Ватикане / © Associated Press

Королева Матильда в Ватикане / © Associated Press

Матильда надела молочно-белое платье на запах длины миди с тонким поясом на талии, обула песочные туфли-лодочки на каблуках, а на голове у нее был кружевной белый платок. Волосы Ее Величество собрала в прическу и сделала легкий макияж, а также надела жемчужные серьги-висюльки, любимые часы и браслет. Король Филипп предпочел надеть темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук.

Реклама

Король Филипп, Папа Римский Лев XIV и королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп в Ватикане / © Associated Press

Напомним, недавно мы показывали, какие образы выбирала для встреч с Папой Римским покойная королева Елизавета II.