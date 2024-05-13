Ей нашли замену: стало известно, кто будет исполнять обязанности принцессы Кейт

Пока принцесса Уэльская проходит лечение от рака в королевской семье обеспокоились тем, кто же может потенциально заменить Кэтрин на публичных мероприятиях летом.

Недавно сообщалось, что принцесса Уэльская может появиться на некоторых королевских мероприятиях летом, но официально это Кенсингтонский дворец не подтверждал.

Принцесса Уэльская Кэтрин и принц Уильям / Фото: Associated Press

Стало известно, что принцесса Беатрис собирается взять на себя более заметную роль в королевской семье, чтобы продемонстрировать поддержку в особенно напряженный период для монархии. Принцесса Йоркская собирается принять участие в нескольких ключевых мероприятиях вместе со своей семьей.

Как пишет Hello! принцесса Йоркская может присоединиться к королю Чарльзу во время долгожданного государственного визита императора Японии Нарухито и императрицы Масако в Букингемский дворец в следующем месяце, что станет знаменательным моментом в ее королевских мероприятиях в этом году.

Поскольку число работающих членов королевской семьи в настоящее время ограничено, участие Беатрис будет как нельзя кстати. Предполагается, что король Чарльз хочет, чтобы к королевской работе приступила также и сестра Беатрис – принцесса Евгения.

Принцессы Беатрис и Евгения / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы сообщали, что принцесса Евгения не хочет брать на себя слишком много королевских обязанностей так как понимает, что тогда не сможет достаточно времени уделять своей семье.

Недавно мы вспоминали, что принц Уильям поделился с публикой новостями о состоянии здоровья принцессы Кейт.

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