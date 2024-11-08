Ей нашли замену: вместо королевы Камиллы мероприятия на Поле памяти посетила другая королевская особа

78-летняя Биргитта заметила королеву Камиллу, которая подхватила инфекцию легких и сейчас находится на больничном, как сообщил ранее Букингемский дворец.

Биргитта, герцогиня Глостерская / Фото: Getty Images

Герцогиня Глостерская почтила память павших солдат на трогательной церемонии на Поле памяти Вестминстерского аббатства.

Биргитта, герцогиня Глостерская / Фото: Associated Press

Биргитта была в темном пальто и шляпе-берете с перьям, замшевых сапогах на каблуках и с брошью "Красный мак" на груди. Мероприятие, которое проводится с 1928 года, призвано предоставить бывшим военнослужащим и представителям общественности значимую возможность посадить мемориалы из мака в честь тех, кто отдал свою жизнь в Вооруженных силах. Герцогиня Глостерская возложила Памятный крест.

Биргитта, герцогиня Глостерская / Фото: Associated Press

Напомним, королеве Камилле также пришлось отменить свое появление на приеме в Букингемском дворце в честь Олимпийских и Паралимпийских игр. Вместо нее с королем появилась его сестра принцесса Анна.

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