Ей нашли замену: вместо королевы Камиллы мероприятия на Поле памяти посетила другая королевская особа

Герцогиня Глостерская посетила Поле памяти в Вестминстерском аббатстве вместо королевы Камиллы.
78-летняя Биргитта заметила королеву Камиллу, которая подхватила инфекцию легких и сейчас находится на больничном, как сообщил ранее Букингемский дворец.
Герцогиня Глостерская почтила память павших солдат на трогательной церемонии на Поле памяти Вестминстерского аббатства.
Биргитта была в темном пальто и шляпе-берете с перьям, замшевых сапогах на каблуках и с брошью "Красный мак" на груди. Мероприятие, которое проводится с 1928 года, призвано предоставить бывшим военнослужащим и представителям общественности значимую возможность посадить мемориалы из мака в честь тех, кто отдал свою жизнь в Вооруженных силах. Герцогиня Глостерская возложила Памятный крест.
Напомним, королеве Камилле также пришлось отменить свое появление на приеме в Букингемском дворце в честь Олимпийских и Паралимпийских игр. Вместо нее с королем появилась его сестра принцесса Анна.
Читайте также:
- Королева Камилла рассказала, что ее больше всего беспокоит в состоянии здоровья короля Чарльза
- Не были подругами, но общались: как выглядит одно из самых знаменитых совместных фото принцессы Дианы и королевы Камиллы
- Том Паркер-Боулз рассказал о здоровье короля Чарльза: чем поделился сын Камиллы