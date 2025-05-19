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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Ей не разрешено носить белое: королева Максима в черном платье появилась на интронизации Папы Римского

Королева Нидерландов присутствовала на Святой мессе в честь начала понтификата Папы Льва XIV в Ватикане.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима представляла нидерландскую королевскую семью и короля Виллема-Александра на мероприятии, прошедшем в Ватикане 18 мая.

Инаугурационная месса прошла на площади Святого Петра.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима была облачена в черное платье и черную кружевную накидку на голову — так называемую мантилью. Нидерландской королеве в отличие от ее коллег из Бельгии, Испании, Монако и Люксембурга не разрешается носить белые наряды на аудиенциях у Папы Римского.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Подробнее о том, кому же разрешается быть в белом на подобных мероприятиях, мы писали ранее в материале.

Напомним, буквально днем ранее — 17 мая — королева Максима отпраздновала свое 54-летие. Королевский дворец в Instagram поздравил Ее Величество с днем рождения, опубликовав новое портретное фото.

Королева Максима / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Королева Максима / © Instagram королевской семьи Нидерландов

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