Ей не везет с желтыми платьями: конфуз принцессы Кейт, который с ней случается часто

С принцессой Уэльской часто происходят конфузы на публичных мероприятиях, но об этом редко пишут в западной прессе.

Особенно часто не везет Кэтрин с платьями. Не то чтобы это какое-то тотальное невезение, но так часто происходит, что на мероприятиях, которые проходят на свежем воздухе, ветер так и норовит вздернуть подол юбки Кэтрин и поставить принцессу в неловкое положение.

Однажды так случилось, когда Кейт с мужем Уильямом прибыла в международный аэропорт Нормана Мэнли в Кингстоне, на Ямайке. Тогда Кейт и Уильям посещали Белиз, Ямайку и Багамы от имени Ее Величества Королевы по случаю платинового юбилея.

Кэтрин в тот день была в желтом платье миди от бренда Roksanda. От конфуза, вызванного ветром, принцессу уберегла только длина подола платья.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

К слову, с желтыми платьями Кейт особенно не везет. Как-то раз супруге принца Уильяма пришлось ловить платье в присутствии незнакомых солдат. Благо, мужчины с юмором отнеслись к ситуации и не подали виду, что что-то пошло не так.

А недавно мы рассказывали про забавный конфуз, который произошел с обувью принцессы Уэльской, и о ее реакции на инцидент.

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