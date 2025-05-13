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Ей нездоровилось: датский дворец поделился хорошими новостями о королеве Маргрете II
Королева Маргрете II была выписана из больницы, куда на днях была госпитализирована.
Бывшая королева была госпитализирована на прошлой неделе для «наблюдения в качестве меры предосторожности» после того, как заболела простудой. Такое сообщение опубликовал датский королевский дворец.
Теперь же представители дворца объявили о выздоровлении бывшей королевы Дании.
«Ее Величество чувствует себя хорошо и сейчас вернулась в свою резиденцию во дворце Фреденсборг», — говорится в заявлении суда. Первоначально ее поместили под наблюдение в четверг, 8 мая. Госпитализация бывшей королевы вынудила ее отменить запланированный выход 8 мая, посещение празднования 125-летия фонда Sankt Lukas.
Последнее публичное появление королевы Маргрете перед госпитализацией состоялось на службе 4 мая в церкви Богоматери в Копенгагене в честь 80-й годовщины освобождения Дании.
Напомним, Маргрете II отреклась от престола в январе 2024 года в 52-ю годовщину своего восшествия на престол, став первой датской королевской особой, добровольно сделавшей это за почти 900 лет. Новым королем Дании в тот же день стал ее старший сын Фредерик X.