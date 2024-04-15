"Ей нравились неудачи": бывшая пресс-секретарь Елизаветы II рассказала интересную деталь о характере королевы

В этом месяце королеве Великобритании Елизавете II, которая правила дольше всех в стране, могло бы исполниться 98 лет.

К сожалению, королева Елизавета II скончалась в 2022 году, когда ей было 96, но бывшие ее сотрудники все еще с теплотой вспоминают монарха.

Бывшая пресс-секретарь королевы, а также помощница личного секретаря монарха Саманта Коэн в интервью австралийской газете The Herald Sun рассказала немного о том периоде своей жизни и о характере Елизаветы II.

"У королевы не было эго, ей было так комфортно в себе, но ей нравилось, когда что-то шло не так. Если торт не разрезался или мемориальная доска не открывалась, потому что все было так идеально организовано, это оживляло ее жизнь, когда что-то шло не так, - вспоминает экс-сотрудница королевского дворца, цитирует ее слова express.co.uk.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Саманта видела королеву почти ежедневно на протяжении почти десяти лет, даже имела собственную спальню в Виндзорском замке. Однажды ее пригласили с семьей в Балморал и в Сандрингем.

"Мы с королевой много разговаривали. Я скучаю по ней, она была особенной женщиной", - вспоминает Коен. И говорит, что именно работа на королеву была ее самой любимой работой за всю жизнь. "Это были счастливые времена, потому что королева была в отличной форме", - говорит она.

Королева Елизавета II и ее дочь принцесса Анна / Фото: Getty Images

В 2018 году ее перевели на работу личным секретарем герцога и герцогини Сассекских. Но уже через год она ушла, заявив, что это было похоже на "работу с подростками. В 2020 году Сассекские приняли решение покинуть королевскую семью и переехали в США.

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