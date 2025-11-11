- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 141
- Время на прочтение
- 1 мин
Ей очень идет: королева Летиция надела платье в с рукавами три четверти и бахромой
Королева Летиция с мужем отправились с трехдневным государственным визитом в Китай.
11 ноября королева Летиция посетила культурное мероприятие в парке в честь 150-летия со дня рождения испанского поэта Антонио Мачадо, поскольку он один из самых читаемых и переводимых испанских авторов в Китае. После этого королева встретилась с поэтами, писателями и другими культурными деятелями.
Летиция выглядела элегантно и ярко, и в очередной раз доказала, почему ее часто называют одной из самых красивых европейских королевских особ. Ее Величество начала малиновое твидовое платье миди с рукавами три четверти, бахромой и подчеркивающим фигуру силуэтом.
Волосы она распустила и дополнила лук практичными и удобными туфлями на каблуках и сумкой от Carolina Herrera, которую у нее одна из любимых. Чтобы не замерзнуть, королева также надела легкое пальто черного цвета.