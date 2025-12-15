ТСН в социальных сетях

Общество
165
1 мин

Ей очень идет: норвежская принцесса носит прическу, как у принцессы Кейт

Норвежская принцесса тоже любит закалывать волосы бантами.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Ингрид Александра

Принцесса Ингрид Александра / © Associated Press

Будущая королева Норвегии — наследная принцесса Ингрид Александра — посетила вместе со своими родителями — кронпринцем Хоконом и кронпринцессой Метте-Марит — недавно церемонию вручения Нобелевской премии мира в мэрии Осло.

Кронпринц Хокон, принцесса Ингрид Александра и кронпринцесса Метте-Марит / © Associated Press

Кронпринц Хокон, принцесса Ингрид Александра и кронпринцесса Метте-Марит / © Associated Press

21-летняя девушка, которая приехала домой из Австралии, где изучает политику в Сиднейском университете, появилась на церемонии в темно-синем платье-рубашке, который дополнила туфлями-лодочками на каблуках, а длинные волосы заколола в прическу и скрепила темно-синим бантом сзади.

Принцесса Ингрид Александра / © Associated Press

Принцесса Ингрид Александра / © Associated Press

Такие прически, напомним, в последнее время полюбила носить и британская принцесса Кейт, а также их носит ее 10-летняя дочь — принцесса Шарлотта.

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

В целом банты в гардеробе королевских особ не такая уж и редкость, в этом году многие из них носили такие аксессуары.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

