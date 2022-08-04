Ей очень нравится: стало известно, каким видом спорта занимается принцесса Шарлотта

На днях все умилялись очаровательной принцессой Шарлоттой, которую Кейт и Уильям Кембриджские неожиданно взяли с собой на Игры Содружества в Бирмингеме.

7-летняя принцесса Шарлотта стала звездой Сети из-за своих новых фото, сделанных во время Игр Содружества в Бирмингеме. Она была вместе с родителями на мероприятии во вторник.

Во время визита принцесса посмотрела за соревнованиями по плаванию и посетила хоккейный матч. Шарлотта также присоединилась к своим родителям на мероприятии SportsAid, чтобы узнать о программе подготовки следующего поколения спортсменов к будущим соревнованиям.

Во время этого мероприятия юная принцесса рассказала, что ее любимым видом спорта является гимнастика, пишет Hello!

"Ей очень, очень нравилось наблюдать за плаванием, но она интересуется гимнастикой, и, хотя дома они пробуют много разных видов спорта, когда я спросил ее о спорте, она очень легко ответила и сказала: "Это гимнастика, которая мне нравится", - рассказывает очевидец.

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

На Играх принцесса Шарлотта появилась в платье с белым воротником от Rachel Riley и белых сандалиях от La Coqueta и своим образом и поведением всех очаровала.

Кейт и Уильям с дочерью Шарлоттой / Фото: Getty Images

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