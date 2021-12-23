Ей помог адвокат принца Чарльза: суд принял решение о судьбе принцессы Хайи, которая сбежала от мужа

Многолетняя судебная тяжба, в которой восточная принцесса Хайя боролась за право на развод и опеку над двумя детьми, завершилась.

Во вторник, 21 декабря, Высокий суд Лондона обязал бывшего мужа принцессы Хайи - шейха Мохаммеда Аль Мактума, эмира Дубая выплатить более 700 миллионов долларов бывшей жене, которая еще в 2019 году сбежала в Великобританию, забрав с собой двоих детей – дочь Джалилу и сына Зайеда.

Принцесса Хайя и эмир Дубайя / Associated Press

Дело оказалось резонансным, так как длилось годами. И вот наконец-то Высокий суд Лондона вынес свой вердикт и присудил единовременную выплату в размере 251,5 миллиона фунтов стерлингов принцессе Хайе и еще 290 миллионов фунтов стерлингов будет выплачено в качестве гарантии содержания детей пары - 14-летней Джалилы и 9-летнего Зайеда. Как пишет BBC, общая сумма выплат составит более 700 миллионов долларов.

Принцесса Хайя / Getty Images

Принцессе Хайе также должны быть выплачены суммы для покрытия расходов на содержание двух объектов недвижимости стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов. Это дом рядом с Кенсингтонским дворцом в Лондоне, а также ее главная резиденция в Эгхеме, графство Суррей. Адвокат Хайи - Фиона Шеклтон, которая занималась бракоразводным процессом принца Чарльза и принцессы Дианы в 1996 году, отлично поработала и смогла добиться, чтобы суд постановил, что шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум должен оплатить счета за бронированные автомобили, частные самолеты, вертолеты и штат телохранителей, чтобы обеспечить безопасность принцессы Хайи и ее детей. Для этих целей суд определил бюджет в 11 миллионов фунтов стерлингов в год. Что интересно, Хайя переживает за свою жизнь не просто так, ведь была уличена в измене, именно от себя самого шейх и должен защитить бывшую жену. Также предусмотрены расходы на отпуск, зарплату персонала и домашних животных.

Принцесса Хайя и ее адвокат Фиона Шеклтон / Associated Press

Решение суда не только заслуга адвоката Хайи. Судья Высокого суда узнал о том, что шейх Мохаммед организовал похищение одной из своих дочерей – принцессы Шамсы в 2000 году. Это произошло в Кембридже, после того как девушка бежала из Дубая. Также побег пыталась совершить еще одна дочь шейха – принцесса Латифа, ее поймали у берегов Индии и вернули обратно домой. А еще бывший муж Хайи взломал ее телефон и телефоны ее адвокатов и пытался приобрести землю рядом с поместьем Хайи в Суррее.

Напомним, летом 2019 года весь мир узнал о побеге принцессы от 70-летнего эмира Дубая Мохаммеда Аль Мактума. Хайя обратилась в Высокий суд в Лондоне (в Британии она попросила убежища) с просьбой признать ее брак с шейхом Мохаммедом насильственным, развести их и выдать ей и их детям специальные ордеры, которые обеспечили бы безопасность их жизней и здоровья. Напомним, после побега супруги Мохаммед обвинил ее в измене с британским телохранителем их семьи и заявил, что намерен вернуть их общих детей в Дубай.

Эмир Дубайя Мохаммед Аль Мактум / Associated Press

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