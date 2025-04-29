Инфанта София / © Instagram испанской королевской семьи

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Кто такая инфанта София, почему она не носит титул принцессы, чем занимается и, где учится, мы рассказывали ранее в нашем материале «запасная» принцесса.

Королевский дворец Испании представил новые фото именинницы на своей странице в Instagram и написал:

Инфанта София / © Instagram испанской королевской семьи

«Фотографии Ее Королевского Высочества инфанты Софии, которая сегодня достигла совершеннолетия».

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Девушка одета в голубую рубашку и синие брюки, ее волосы распущены, а на лице легкий дневной макияж. Позировала София, сидя с разных ракурсов, преимущественно полубоком, а также стоя.

Инфанта София / © Instagram испанской королевской семьи

Инфанта София / © Instagram испанской королевской семьи

Инфанта София / © Instagram испанской королевской семьи

Сегодня, напомним, также празднует день рождения принцесса Дании Бенедикте. Датский дворец делился ее новой портретной фотографией.

Инфанта София / © Getty Images Инфанта София / © Getty Images Инфанта София / © Getty Images Принцесса Леонор и ее сестра инфанта София / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images Инфанта София / © Getty Images Королева Летиция и инфанта София с принцессой Ирен / © Getty Images Инфанта София и принцесса Леонор / © Instagram испанской королевской семьи