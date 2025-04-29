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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
518
Время на прочтение
1 мин

Ей сегодня 18: испанский королевский дворец поделился фото именинницы — инфанты Софии

Младшей дочери королевы Летиции и короля Филиппа VI — Софии — сегодня исполняется 18 лет.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Инфанта София

Инфанта София / © Instagram испанской королевской семьи

Кто такая инфанта София, почему она не носит титул принцессы, чем занимается и, где учится, мы рассказывали ранее в нашем материале «запасная» принцесса.

Королевский дворец Испании представил новые фото именинницы на своей странице в Instagram и написал:

Инфанта София / © Instagram испанской королевской семьи

Инфанта София / © Instagram испанской королевской семьи

«Фотографии Ее Королевского Высочества инфанты Софии, которая сегодня достигла совершеннолетия».

Девушка одета в голубую рубашку и синие брюки, ее волосы распущены, а на лице легкий дневной макияж. Позировала София, сидя с разных ракурсов, преимущественно полубоком, а также стоя.

Инфанта София / © Instagram испанской королевской семьи

Инфанта София / © Instagram испанской королевской семьи

Инфанта София / © Instagram испанской королевской семьи

Инфанта София / © Instagram испанской королевской семьи

Инфанта София / © Instagram испанской королевской семьи

Инфанта София / © Instagram испанской королевской семьи

Сегодня, напомним, также празднует день рождения принцесса Дании Бенедикте. Датский дворец делился ее новой портретной фотографией.

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Принцесса Леонор и ее сестра инфанта София / © Getty Images

Принцесса Леонор и ее сестра инфанта София / © Getty Images

Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images

Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images

Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Королева Летиция и инфанта София с принцессой Ирен / © Getty Images

Королева Летиция и инфанта София с принцессой Ирен / © Getty Images

Инфанта София и принцесса Леонор / © Instagram испанской королевской семьи

Инфанта София и принцесса Леонор / © Instagram испанской королевской семьи

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