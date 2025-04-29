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Ей сегодня 18: испанский королевский дворец поделился фото именинницы — инфанты Софии
Младшей дочери королевы Летиции и короля Филиппа VI — Софии — сегодня исполняется 18 лет.
Кто такая инфанта София, почему она не носит титул принцессы, чем занимается и, где учится, мы рассказывали ранее в нашем материале «запасная» принцесса.
Королевский дворец Испании представил новые фото именинницы на своей странице в Instagram и написал:
«Фотографии Ее Королевского Высочества инфанты Софии, которая сегодня достигла совершеннолетия».
Девушка одета в голубую рубашку и синие брюки, ее волосы распущены, а на лице легкий дневной макияж. Позировала София, сидя с разных ракурсов, преимущественно полубоком, а также стоя.
Сегодня, напомним, также празднует день рождения принцесса Дании Бенедикте. Датский дворец делился ее новой портретной фотографией.