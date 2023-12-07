Ей сегодня 20: дворец поделился новым фото принцессы Катарины-Амалии

По этому поводу дворец поделился фото Ее королевского Высочества, сделанное в честь ее дня рождения.

На снимке старшая дочь королевы Максимы и короля Виллема-Александра запечатлена в черном брючном костюме от Marina Rinaldi, у нее на шее сверкает тонкое золотое украшение, белокурые волосы распущены, несколько колец на пальцах и яркий маникюр на ногтях, а на лице легкий макияж.

Ранее мы посвятили Катарине-Амалии целый материал, в котором рассказали, что ждет ее с момента восшествия на трон после отца-короля. Хотя сама принцесса утверждает, что вовсе не хочет возглавлять престол и желает своему отцу Виллему-Александру долгих лет жизни.

Принцесса Катарина-Амалия и принцесса Беатрикс (бывшая королева Нидерландов и бабушка Катарины-Амалии) / Фото: Getty Images

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