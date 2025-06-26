Принцесса Алексия / © Getty Images

Средней дочери королевы Максимы и короля Виллема-Александра — принцессе Алексии — исполняется 20 лет.

Девочка родилась 26 июня 2005 года в госпитале Броново в Гааге и получила имя Алексия Юлиана Марсела Лаурентин. Она является младшей сестрой наследной принцессы и будущей королевы Нидерландов — Катарины-Амалии.

При рождении она получила титул Ее королевское Высочество принцесса Нидерландов и принцесса Оранско-Нассауская и занимает второе место в линии наследования престола Нидерландов.

Дворец уже успел поделиться новой фотографией именинницы.

«Сегодня принцесса Алексия отмечает свой 20-й день рождения», — говорится в сообщении нидерландского дворца в подписи под новым фото.

