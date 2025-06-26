- Дата публикации
Ей сегодня 20: нидерландский дворец поделился новым фото именинницы — принцессы Алексии
В нидерландском королевстве сегодня праздник.
Средней дочери королевы Максимы и короля Виллема-Александра — принцессе Алексии — исполняется 20 лет.
Девочка родилась 26 июня 2005 года в госпитале Броново в Гааге и получила имя Алексия Юлиана Марсела Лаурентин. Она является младшей сестрой наследной принцессы и будущей королевы Нидерландов — Катарины-Амалии.
При рождении она получила титул Ее королевское Высочество принцесса Нидерландов и принцесса Оранско-Нассауская и занимает второе место в линии наследования престола Нидерландов.
Дворец уже успел поделиться новой фотографией именинницы.
«Сегодня принцесса Алексия отмечает свой 20-й день рождения», — говорится в сообщении нидерландского дворца в подписи под новым фото.
Ранее мы более подробнее рассказывали, что известно о средней дочери королевы Максимы и короля Виллема-Александра и, кто она такая.