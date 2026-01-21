- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 158
- Время на прочтение
- 1 мин
Ей сегодня 22: норвежский королевский дворец поделился фото именинницы — принцессы Ингрид Александы
В норвежской королевской семье сегодня праздник. День рождения отмечает наследница престола — принцесса Ингрид Александра.
Девочка родилась 21 января 2004 года в Rikshospitalet в Осло и стала старшим ребенком кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит. Еще при рождении Ингрид Александра получила титул принцессы Норвегии. Она занимает второе место в линии наследования престола Норвегии после своего отца — кронпринца Хокона.
По случаю праздника королевский дворец опубликовал фото именинницы, сделанные в Австралии.
«Сегодня принцессе Ингрид Александре исполняется 22 года! Сейчас она находится на каникулах в Норвегии, а в Австралии учится», — говорится в подписи.
Принцесса получает образование в Сиднейском университете и изучает международные отношения и политическую экономику.
Ее дед король Харальд V, отвечая на вопросы прессы о том, почему его внучка решила учиться за границей, сказал: «Вы получите это обратно с процентами, когда она вернется домой, так что я думаю, что это просто преимущество. Ей нужно позволить учиться и получить образование, прежде чем она начнет представлять интересы».