Принцесса Ингрид Александра / © Instagram норвежской королевской семьи

Девочка родилась 21 января 2004 года в Rikshospitalet в Осло и стала старшим ребенком кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит. Еще при рождении Ингрид Александра получила титул принцессы Норвегии. Она занимает второе место в линии наследования престола Норвегии после своего отца — кронпринца Хокона.

По случаю праздника королевский дворец опубликовал фото именинницы, сделанные в Австралии.

«Сегодня принцессе Ингрид Александре исполняется 22 года! Сейчас она находится на каникулах в Норвегии, а в Австралии учится», — говорится в подписи.

Принцесса получает образование в Сиднейском университете и изучает международные отношения и политическую экономику.

Ее дед король Харальд V, отвечая на вопросы прессы о том, почему его внучка решила учиться за границей, сказал: «Вы получите это обратно с процентами, когда она вернется домой, так что я думаю, что это просто преимущество. Ей нужно позволить учиться и получить образование, прежде чем она начнет представлять интересы».

Принцесса Ингрид Александра / © Instagram норвежской королевской семьи