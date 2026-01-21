ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
158
Время на прочтение
1 мин

Ей сегодня 22: норвежский королевский дворец поделился фото именинницы — принцессы Ингрид Александы

В норвежской королевской семье сегодня праздник. День рождения отмечает наследница престола — принцесса Ингрид Александра.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Ингрид Александра

Принцесса Ингрид Александра / © Instagram норвежской королевской семьи

Девочка родилась 21 января 2004 года в Rikshospitalet в Осло и стала старшим ребенком кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит. Еще при рождении Ингрид Александра получила титул принцессы Норвегии. Она занимает второе место в линии наследования престола Норвегии после своего отца — кронпринца Хокона.

По случаю праздника королевский дворец опубликовал фото именинницы, сделанные в Австралии.

Принцесса Ингрид Александра / © Instagram норвежской королевской семьи

Принцесса Ингрид Александра / © Instagram норвежской королевской семьи

«Сегодня принцессе Ингрид Александре исполняется 22 года! Сейчас она находится на каникулах в Норвегии, а в Австралии учится», — говорится в подписи.

Принцесса получает образование в Сиднейском университете и изучает международные отношения и политическую экономику.

Принцесса Ингрид Александра / © Instagram норвежской королевской семьи

Принцесса Ингрид Александра / © Instagram норвежской королевской семьи

Ее дед король Харальд V, отвечая на вопросы прессы о том, почему его внучка решила учиться за границей, сказал: «Вы получите это обратно с процентами, когда она вернется домой, так что я думаю, что это просто преимущество. Ей нужно позволить учиться и получить образование, прежде чем она начнет представлять интересы».

Принцесса Ингрид Александра / © Instagram норвежской королевской семьи

Принцесса Ингрид Александра / © Instagram норвежской королевской семьи

Принцесса Ингрид Александра / © Instagram норвежской королевской семьи

Принцесса Ингрид Александра / © Instagram норвежской королевской семьи

Дата публикации
Количество просмотров
158
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie