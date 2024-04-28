Ей сегодня 30: кронпринц Хусейн трогательно поздравил супругу принцессу Раджву с днем рождения

Принцессе Раджве аль-Хусейн исполняется 30 лет. Ее супруг наследный принц Хусейн опубликовал по этому поводу фотографию своей жены и написал:

"Пусть Бог продолжает благословлять и укреплять связь между нами. С Днем Рождения, Раджва".

На снимке, опубликованном в личном аккаунте Хусейна, они с женой запечатлены вместе. Принц стоит позади, а принцесса на переднем плане. Она одета в красное платье, а в руках держит золотой клатч Bottega Veneta. Ее волосы собраны в прическу, на лице красивый макияж, а в ушах золотые серьги-висюльки.

Напомним, 10 апреля королевский дом Иордании объявил о том, что принц Хусейн и принцесса Раджва ждут рождения первенца, который должен появиться на свет уже этим летом.

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