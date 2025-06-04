Ей сегодня 35 лет: королева Бутана празднует день рождения

Король и королева Бутана / © Associated Press

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По такому случаю королевский дом Бутана опубликовал новый портрет королевской семьи.

На фотографии, сделанной в прошлом месяце французским фотографом Стефаном Гладье, запечатлены король Джигме Кхесар Намгьял Вангчук, королева Джецун Пема и их дети — принц Джигме Намгьял, принц Угьен и принцесса Сонам ​​Янгден. Все они носят национальную одежду своей страны.

Напомним, что также день родения 4 июня празднует принцесса Лилибет — дочь принца Гарри и Меган Маркл. В день рождения ребенка герцогиня Сассекская опубликова два новый снимка с ней.

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