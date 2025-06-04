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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
93
Время на прочтение
1 мин

Ей сегодня 35 лет: королева Бутана празднует день рождения

Королева Бутана Джецун Пема сегодня, 4 июня, празднует день рождения. Ее Величеству исполняется 35 лет.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Король и королева Бутана

Король и королева Бутана / © Associated Press

По такому случаю королевский дом Бутана опубликовал новый портрет королевской семьи.

На фотографии, сделанной в прошлом месяце французским фотографом Стефаном Гладье, запечатлены король Джигме Кхесар Намгьял Вангчук, королева Джецун Пема и их дети — принц Джигме Намгьял, принц Угьен и принцесса Сонам ​​Янгден. Все они носят национальную одежду своей страны.

Напомним, что также день родения 4 июня празднует принцесса Лилибет — дочь принца Гарри и Меган Маркл. В день рождения ребенка герцогиня Сассекская опубликова два новый снимка с ней.

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Дата публикации
Количество просмотров
93
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