Ей сегодня 50: красивая королева Летиция вышла в свет с мужем Филиппом VI

Король Филипп VI и его супруга королева Летиция вчера выполняли свои королевские обязанности и появились вместе на публике.
Они побывали в университетской больнице Гвадалахары в Гвадалахаре. На публике снова появились в защитных масках на лицах, так как пандемии коронавируса продолжает свирепствовать.
Одета королева Летиция была в белую объемную блузку с цветочной вышивкой, белые брюки-клеш с высокой талией и голубые мюли на устойчивых каблуках и с открытыми носками.
У королевы были распущены волосы, красивый макияж на лице, а в ушах – серьги-висюльки в виде лепестков. На пальце сверкало позолоченное кольцо от Karen Hallam – подарок дочерей, который Летиция не снимает.
Король Филипп VI был в сером костюме, к которому подобрал светлую рубашку в тонкую полоску и зеленый галстук с мелким цветочным принтом.
Отметим, сегодня, 15 сентября, королева Испании Летиция празднует свой 50-летний юбилей.
Читайте также: